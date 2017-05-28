В Киеве под поездом метро возле станции "Дарница" погиб мужчина-"зацепер"

В Киеве под поездом метро возле станции «Дарница» погиб мужчина в результате падения на рельсы. Об этом сообщила очевидец происшествия Марианна Вторушина в соцсети Facebook.

«С моста под метро на Дарнице бросился мужчина...На смерть», - написала она.

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По ее словам, движение метро остановили, пока поднимали тело с рельсов.

В КП «Киевский метрополитен» УНИАН эту информацию подтвердили. По данным метрополитена, при попытке проехаться на вагоне поезда между станциями метро "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмировался зацепер. Полиция выясняет все обстоятельства.

«Друзья, не рискуйте жизнью ради развлечения», - призвали в метрополитене.