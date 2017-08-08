Суд назначил полмиллиона залога водителю, который пьяным сбил двух девочек на Осокорках в Киеве

Шевченковский районный суд Киева избрал водителю, который сбил двух девочек на Осокорках, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 504 тыс. гривенm залога. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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В ведомстве отметили, что решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке определения суда в части определения залога будет принято после изучения текста постановления и мотивов его принятия.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 6 августа на ул. Садовой дачного массива Осокорки. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и сбил двух девочек. 8-летняя девочка от полученных травм погибла, а 11-летнюю - с переломами ключицы и бедра - госпитализировали.

На момент ДТП 32-летний водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови составлял 2.23 промилле.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

7 августа прокуратура сообщила мужчине о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.