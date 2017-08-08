В Киеве легковушка насмерть сбила водителя троллейбуса, вышедшего на дорогу, чтобы его отремонтировать

В Киеве легковушка насмерть сбила водителя троллейбуса, который вышел на дорогу, чтобы отремонтировать транспортное средство. Об этом сообщает "Эспрессо".

Так, в Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина у служебного троллейбуса слетела контактная сеть. Водитель вышел, чтобы поправить ее. В это время сзади ехал Volkswagen Passat и из-за плохих погодных условий, не заметив препятствие перед собой, сбил рабочего.

Читайте такжеВ Николаеве участник украинской рок-группы Green Grey попал в ДТП

Удар был такой силы, что тело отлетело на 20 метров. Медикам, прибывшей на место происшествия, ничего не оставалось, как констатировать смерть. Погибшему мужчине около 40 лет. Обстоятельства ДТП будет выяснять следствие.

Как сообщал УНИАН, на Набережном шоссе в столице произошло серьезное ДТП, из-за которого образовалась большая пробка у метро "Днепр". На съезде с парковой дороги вылетел из проезжей части и опрокинулся на крышу BMW.