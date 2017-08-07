Охраннику Яроша продлили домашний арест

Михаил Навроцкий, охранник Дмитрия Яроша, который в мае стал участником резонансного конфликта в Каменском, останется под домашним арестом еще на два месяца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат районного совета Наталья Балахніна.

"По делу Михаила Навроцкого продлен срок домашнего ареста до 04.10.17", - сообщила Балахніна.

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Напомним, стрельба произошла в результате того, что между несколькими лицами, среди которых был Навроцкий, и таксистами произошел конфликт, который впоследствии перерос в массовую драку.