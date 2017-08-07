Во Львове пара посреди дня занималась сексом на остановке (фото, видео)

Во Львове патрульные полицейские составили протокол об админправонарушении в отношении мужчины и женщины, которые, со слов свидетелей, совершали половой акт на остановке общественного транспорта. Об этом 7 августа в комментарии ZIK сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

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Как сообщает Игорь Зинкевич, глава "Варта 1", около 15.00 на остановке общественного транспорта возле Львовской областной психиатрической больницы на вул. Кульпарковская, 95, происходил половой акт между женщиной и мужчиной. Прохожие вызвали на место происшествия полицию.

По словам Екатерины Рыбий, по данному факту полицейские составили протокол об адмиправопорушении. Мужчину доставили во Львовскую психиатрическую больницу, где он находится на лечении. Голую женщину тоже госпитализировали с признаками алкогольного опьянения.