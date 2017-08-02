В Тернополе пьяный "в хлам" водитель уснул за рулем во время движения (видео)

В Терпнополе пьяный водитель автомобиля Ford Transit уснул за рулем во время движения прямо посреди проезжей части. Об этом патрульная полиция Украины сообщила на своей странице в Facebook.

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"В присутствии двух понятых мужчина прошел проверку на состояние опьянения. Результат поразил всех присутствующих — алкотестер показал 4,27 промилле алкоголя в его крови. Напомним: допустимая норма составляет 0,2 промилле", - рассказали патрульные.

На 29-летнего водителя патрульные составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 Куоап (управление в состоянии опьянения). Нетрезвого мужчину отстранили от управления и изъяли у него удостоверение водителя.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля под Киевом российского консула поймали за рулем в нетрезвом состоянии.