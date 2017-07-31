Под Киевом российского консула поймали за рулем в нетрезвом состоянии

В ночь на понедельник, 31 июля, в районе Бортничей вблизи Киева полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами, сообщает ТСН.

Происшествие случилось около 23.40, водитель сам признался корреспонденту ТСН, что является консулом РФ, однако от дальнейших комментариев воздержался. Так же воздержался и от теста на алкоголь.

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"Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство до посольства. Составлен рапорт", - сообщил сержант полиции Александр Сытюк.

За транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль машины с дипломатическими номерами и уехал вместе с виновником инцидента.