В ДТП на Львовщине пострадали трое детей

Вблизи села Дроговиж Николаевского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

"Как установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля "ДАФ" под управлением 37-летнего жителя Тернополя с автомобилем "Мерседес", за рулем которого находился 35-летний житель одного из сел Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры "Мерседеса" - трое детей из Пустомытовского района, среди которых младенец. Двух 11-летних сестер госпитализировали с диагнозами "сотрясение головного мозга". На данный момент устанавливаются все подробности происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черняховском районе Житомирской области в ДТП один человек погиб. Еще пять человек получили травмы.