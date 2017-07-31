В Черняховском районе Житомирской области в ДТП один человек погиб, еще пятеро травмированы

В Черняховском районе Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще пятеро травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, авария с участием двух автомобилей произошла на 149 км автодороги « Житомир – Выступовичи».

По предварительным сведениям, около 18.10 возле села Андреевка, Черняховского района, водитель автомобиля Volkswagen Passat, 22-летний житель соседнего Хорошивского района, не выбрал безопасной скорости и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 40-летнего житомирянина.

В результате аварии 46-летняя пассажирка ВАЗа - жительница областного центра, получила повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Травмированного водителя авто госпитализировали в одну из больниц области.

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В медицинское учреждение с травмами также госпитализировали водителя Volkswagen Passat и трех его пассажиров: 20-летнюю жительницу Новоград-Волынского и двух бердичивлян возрастом 19 и 21 год.

Характер травм пострадавших сейчас устанавливается. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Все обстоятельства аварии выясняются в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.