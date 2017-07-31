В Нацполиции прокомментировали ситуацию с пойманным нетрезвым за рулем консулом РФ

В столице во время ночного инцидента при участии сотрудника консульства РФ Руслана Требунского полицейские не смогли изъять его автомобиль или водительское удостоверение - мужчина предъявил дипломатическую карточку советника посла РФ в Украине. Об этом сообщил спикер ведомства Ярослав Тракало, передает "112 Украина".

Читайте такжеСМИ узнали подробности о российском консуле, пойманном нетрезвым за рулем под Киевом (видео)

Спикер НПУ подтвердил, что задержанный - работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ РФ Руслан Требунский.

"Поскольку этот человек имеет иммунитет согласно с международными правовыми нормами, инспекторы полиции не могли изъять автомобиль, как и удостоверение водителя. И админматериалы не составлялись. Инспекторами был написан соответствующий рапорт об этом событии. Этот рапорт будет передан в МИД Украины, которое по дипломатическим каналам проинформирует российскую сторону об этом инциденте", - уточнил Тракало.

Он пояснил, что при разговоре с правоохранителями у Требунского были признаки опьянения: "Во время общения инспекторы патрульной полиции заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, а именно - запах алкоголя из полости рта, покраснение кожи лица и дрожание пальцев рук. После чего ему было предложено в установленном законом порядке пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Впрочем, водитель в присутствии свидетеля отказался от прохождения теста на алкоголь, также отказался предъявить водительское удостоверение. После чего он закрылся в транспортном средстве, вызвав на место происшествия сотрудника российской дипмиссии".

Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник, 31 июля, в районе Бортничей под Киевом полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. За рулем оказался пьяный сотрудник консульства РФ.