В Одесской области в море утонул 7-летний ребенок

В Татарбунарском районе Одесской области в море утонул 7-летний мальчик. Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в области Андрей Мельник, сообщение о происшествии поступило 30 июля в 18.15.

Мальчик, 2010 года рождения, утонул в море в 500 метрах от села Приморское.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра и утонул во время купания, за пределами официального пляжа.

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По данным главы Килийского районного совета Одесской области Павла Бойченко, семья с ребенком прибыла на отдых из села Нерушай Татарбунарского района.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в Харькове двухлетний мальчик утонул в бассейне развлекательного заведения.