В Киеве на Оболони бытовой конфликт закончился массовой дракой, есть пострадавшие (видео)

В Киеве на улице Маршала Тимошенко произошел конфликт между местными жителями и компанией молодых людей, который перерос в драку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Жильцы высказали неместным молодым людям недовольство тем, что они собираются во дворе их дома, выпивают, курят, ругаются матом и агрессивно отвечают на замечания. В результате завязалась драка.

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Как сообщают очевидцы, "гости" дрались с помощью разбитых стеклянных бутылок и газовых баллончиков "Терен". Трое человек получили порезы, ожоги глаз и ссадины.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия. Также работала следственно-оперативная группа полиции.