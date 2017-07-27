Взрыв авто в Днепре: количество пострадавших увеличилось

В Днепре увеличилось количество пострадавших от взрыва автомобиля. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

Кроме владелицы автомобиля, травмы получила еще одна женщина.

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«Телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи, проходит лечение амбулаторно», - сообщает полиция.

Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в Днепре взорвался автомобиль, госпитализированы 27-летнюю женщину, которая находилась за рулем. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва.