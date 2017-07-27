Взрыв авто в Днепре: количество пострадавших увеличилось
14:39, 27 июля 2017Происшествия
2309
Кроме владелицы автомобиля, травмы получила еще одна женщина.
Повреждения получила пожилая женщина, которая проходила мимо / фото facebook.com/PoliceDniproRegion
В Днепре увеличилось количество пострадавших от взрыва автомобиля. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.
Кроме владелицы автомобиля, травмы получила еще одна женщина.
Читайте такжеМощный взрыв в столичной многоэтажке: отселили десятки людей (видео)
«Телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи, проходит лечение амбулаторно», - сообщает полиция.
Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в Днепре взорвался автомобиль, госпитализированы 27-летнюю женщину, которая находилась за рулем. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter