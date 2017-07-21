В Киеве авто сбило военного прокурора, введен план "Перехват" - СМИ
20:07, 21 июля 2017Происшествия
1908 0
Военному прокурору оказали медицинскую помощь на месте.
Автомобиль скрылся с места происшествия / фото volynnews.com
В Дарницком районе Киева, по улице Ахматовой, 44, автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
В Киеве введен план "Перехват" по розыску автомобиля Тойота Ленд Крузер 200, черного цвета, который сбил человека на улице Ахматовой.
Читайте такжеВ Киеве водитель "Ягуара" наехал на пешеходов и врезался в дерево
Пострадавшим в этом дорожно-транспортном происшествии оказался военный прокурор. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 21 июля в Киеве грузовик на скорости протаранил полицейский Prius, патрульного-водителя госпитализировал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter