В Киеве авто сбило военного прокурора, введен план "Перехват" - СМИ

В Дарницком районе Киева, по улице Ахматовой, 44, автомобиль сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

В Киеве введен план "Перехват" по розыску автомобиля Тойота Ленд Крузер 200, черного цвета, который сбил человека на улице Ахматовой.

Читайте такжеВ Киеве водитель "Ягуара" наехал на пешеходов и врезался в дерево

Пострадавшим в этом дорожно-транспортном происшествии оказался военный прокурор. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Киеве грузовик на скорости протаранил полицейский Prius, патрульного-водителя госпитализировал.