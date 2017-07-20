В Киеве проректор одного из университетов присвоил 700 тысяч гривень - прокуратура

Киевской местной прокуратурой сообщено о подозрении проректору -главному бухгалтеру одного из столичных университетов, по факту присвоения денежных средств столичного бюджета в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Установлено, что, находясь на указанной должности, злоумышленница незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета университета из бюджета города было необоснованно перечислено более 700 тыс. гривень.

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По результатам расследования главному бухгалтеру - проректору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 ( присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

"В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 320 тыс грн. Кроме того, на рассмотрении в суде находится ходатайство об отстранении ее от должности. Расследование в отношении других должностных лиц университета и подразделений КГГА по факту присвоения указанных средств продолжается", - добавили в ведомстве.

Ранее в Киеве во время получения взятки задержали ректора вуза.