В Киеве на Южном мосту произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».

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В результате ДТП есть двое пострадавших, которые находились в автомобиле "Лада". "Ладу" зажали с двух сторон другие автомобили.

Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.