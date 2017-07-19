В Киеве на Южном мосту произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
17:03, 19 июля 2017Происшествия
587 0
Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.
На мосту столкнулись шесть автомобилей / фото espreso.tv
В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием шести автомобилей.
Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».
Читайте такжеПод Черновцами столкнулись маршрутка и туристический автобус, есть погибшие и пострадавшие
В результате ДТП есть двое пострадавших, которые находились в автомобиле "Лада". "Ладу" зажали с двух сторон другие автомобили.
Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter