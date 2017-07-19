В Киеве на Южном мосту произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

17:03, 19 июля 2017
Происшествия
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Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.

На мосту столкнулись шесть автомобилей / фото espreso.tv

В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».

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В результате ДТП есть двое пострадавших, которые находились в автомобиле "Лада". "Ладу" зажали с двух сторон другие автомобили.

Пострадавшие - водитель и пассажир. Их с различными травмами увезла машина скорой помощи.

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Теги: #Массовая ДТП в Киеве#ДТП на Южном мосту в Киеве