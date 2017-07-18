В Харькове водитель мусоровоза, будучи под наркотиками, спровоцировал ДТП

В Харькове водитель мусоровоза, находясь в состоянии наркотического опьянения, спровоцировал ДТП. Об этом сообщает местный ресурс 057.ua.

Авария произошла на улице Клочковской, 104. Столкнулись автомобиль "Renault Logan" и мусоровоз.

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"Прибыв на место, инспекторы заметили, что водитель мусоровоза находится в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у мужчины не было при себе водительского удостоверения. В результате проверки по базам МВД, патрульные выяснили, что данный гражданин не имеет права управлять транспортными средствами", - рассказали в Управлении патрульной полиции.

Инспекторы предложили водителю мусоровоза пройти освидетельствование в медучреждении в присутствии двух свидетелей. Мужчина согласился. Патрульные составили административные материалы по ст. 124, по ч.2 ст.130, по ч.3 ст. 126 КУоАП.

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