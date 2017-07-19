Пьяный полковник разведки устроил стрельбу в Киеве (фото, видео)

Пьяный полковник разведки устроил стрельбу на Оболони в Киеве. Об этом сообщает "Киев оперативный".

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"На линию "102" поступил вызов о том, что во дворе жилого дома, на Оболони (Тимошенко, 7,) пьяный мужчина, который приехал на автомобиле Toyota, открыл стрельбу из пистолета в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Увидев правоохранителей, мужчина выбросил оружие и попытался сбежать, но его задержали. Тогда он предъявил удостоверение полковника и попытался "замять" дело.

Напомним, это уже второй инцидент со стрельбой за последние сутки в Киеве. Ранее правоохранители задержали компанию мужчин, которые открыли стрельбу из пистолета через автомобильный люк.