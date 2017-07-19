В Киеве пьяная компания устроила стрельбу из автомобиля

В Киеве правоохранители задержали компанию мужчин, которые открыли стрельбу из пистолета через автомобильный люк. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором ехала компания, полицейские обнаружили припаркованным во дворе на бульваре Академика Вернадского. В салоне находилось трое мужчин.

Водитель оказывал домедицинскую помощь одному из пассажиров, у которого была травма пятки. Пострадавший сообщил, что ненароком выстрелил себе в ногу из травматического пистолета. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили магазин к пистолету и гильзы, а неподалеку, в почтовом ящике нашли пистолет.

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Инспекторы проверили мужчин на состояние опьянения. Водитель был трезв, а вот в обоих пассажиров алкотестер показал результат выше допустимой нормы.

Всех лиц патрульные полицейские задержали и передали следственно-оперативной группе, прибывшей на место. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье мужчина после конфликта в трамвае устроил стрельбу на остановке.