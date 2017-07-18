В Харьковской области застрелился тяжелобольной пенсионер

20:55, 18 июля 2017
Происшествия
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В Балаклейском районе Харьковской области 70-летний мужчина наложил на себя руки.

Иллюстрация REUTERS

В поселке Андреевка пенсионер свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голову из травматического пистолета.

Правоохранители выяснили, что умерший длительное время тяжело болел и в последнее время ему приходилось принимать сильнодействующие обезболивающие препараты, передает Depo.Харьков.

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Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 47-летний мужчина наложил на себя руки, повесившись в номере гостиницы.

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