В Харьковской области застрелился тяжелобольной пенсионер
20:55, 18 июля 2017Происшествия
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В Балаклейском районе Харьковской области 70-летний мужчина наложил на себя руки.
Иллюстрация REUTERS
В поселке Андреевка пенсионер свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голову из травматического пистолета.
Правоохранители выяснили, что умерший длительное время тяжело болел и в последнее время ему приходилось принимать сильнодействующие обезболивающие препараты, передает Depo.Харьков.
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Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНИАН, в Харькове 47-летний мужчина наложил на себя руки, повесившись в номере гостиницы.
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