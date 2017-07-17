В Харькове мужчина повесился в номере отеля
16:26, 17 июля 2017Происшествия
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47-летний харьковчанин покончил жизнь самоубийством.
Обстоятельства происшествия устанавливаются / Mediakritika.by
В Харькове мужчина в отеле покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила полиция области.
"Тело 47-летнего харьковчанина обнаружили в номере отеля, расположенном на проспекте Московском, вчера в 12:00. Мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение", - сказано в сообщении.
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По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках.
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