Под Черновцами столкнулись маршрутка и туристический автобус, есть погибшие и пострадавшие

Вблизи Черновцов микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с туристическим автобусом, следовавшим транзитом через Украину из Германии в Молдову. Об этом сообщается в сюжете "ТСН.Ранок".

По словам очевидцев, водитель "Спринтера" во время неудачного обгона сразу нескольких автомобилей не успел вернуться на свою полосу и столкнулся лоб в лоб с автобусом, в котором находились около 60 туристов. От удара он съехал на обочину и чуть не перевернулся – пассажирам пришлось вылезать через люк.

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В результате ДТП водителя Mercedes выбросило через разбитое лобовое стекло, он погиб сразу. Водителя автобуса спасатели буквально вырезали из кабины – от удара все двери изувечило и заблокировало.

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Большинство туристов являются гражданами Молдовы, все они возвращались из туристической поездки в Германию. В больницу забрали около 20 пассажиров, по предварительным данным – из них пятеро в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в США 5 человек пострадали в результате ДТП с беспилотным автомобилем Tesla.