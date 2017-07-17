Появились подробности взрыва гранаты в Одессе (фото, видео)

Стали известны подробности сегодняшнего взрыва в Одессе. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"В результате взрыва подростку оторвало руку. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехники, медики. К сожалению, на момент прибытия ребенок скончался. Его родной брат и товарищ, которые получили осколочные ранения, были госпитализированы", - сообщила Гордиевская.

По ее словам, место, откуда могло поступить взрывчатое вещество к подросткам, правоохранители устанавливают. Также предполагается, что дети нашли гранату в гараже и принесли ее домой.

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Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

Сообщается, что в доме взорвалась ручная дистанционная граната - 5. Правоохранители устанавливают, каким образом она попала в дом. По предварительной версии, гранату принес один их пострадавших товарищей погибшего.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка", - говорится в сообщении.