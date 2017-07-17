Полиция Житомирщины призывает предпринимателей Новограда-Волынского помочь ей в разоблачении банды рэкетиров

Полиция Житомирщины призвала жителей Новограда-Волынского помочь ей в разоблачении банды вымогателей в Новограде-Волынском, над которым полиция работала совместно с УСБУ в течение полугода.

Об этом сегодня на брифинге в областном ГУ Нацполиции начальник региональной полиции Вячеслав Печенеко, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на брифинге Печенеко рассказал, что над разоблачением банды вымогателей в Новограде-Волынском полиция работала совместно с УСБУ в течение полугода. «Важным элементом документирования преступной деятельности стало разоблачение подозреваемых непосредственно во время получения денег за «крышевание»», - напомнил он.

Руководитель Главного управления НП Житомирщины рассказал, что в расследовании резонансного дела, начатого по ст. 189 (Вымогательство) УК, полиция надеется на поддержку жителей Новограда-Волынского и района, которые пострадали от действий задержанных.

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«В настоящее время у нас есть два заявления и я благодарю предпринимателей за их активную позицию, за то, что они не испугались и заявили о противоправных действиях подозреваемых», - сказал Печененко.

«Но после проведенных обысков у нас есть записи их «черновой» бухгалтерии и есть основания полагать, что потерпевших гораздо больше», - добавил он.

По имеющейся информации, подозреваемые заставляли платить им средства за успешное ведение бизнеса, угрожая его владельцам насилием или шантажом.

В ходе досудебного расследования, по словам руководителя полиции, возможна также дополнительная квалификация действий задержанных.

В настоящее время следователями внесены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области 14 июля СБУ и Нацполиция задержалитрех рэкетиров. Организованную группировку под руководством «криминального авторитета», ранее осужденного за разбой и кражи, обезвредили в Новограде-Волынском сотрудники Управления СБУ в Житомирской области совместно с ГУ Национальной полиции.

Злоумышленников задержали 14 июля во время передачи им одним из предпринимателей в части ежемесячной «дани».