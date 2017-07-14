На Житомирщине СБУ и Нацполиция задержали банду рэкетиров

На Житомирщине сегодня СБУ и Нацполиция задержали трех рэкетиров, сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, организованная группировка рэкетиров под руководством «криминального авторитета», ранее осужденного за разбой и кражи, обезвредили в Новоград-Волынском сотрудники Управления СБУ в Житомирской области совместно с ГУ Национальной полиции.

"Организатор банды – ставленник одного из «воров в законе». Применяя физическое и психологическое давление, рэкетиры заставляли местных предпринимателей платить им деньги, так называемую «дань», за беспрепятственную предпринимательскую деятельность",- рассказали в СБУ.

14 июля ц.г. в Новоград-Волынском правоохранители задержали трех членов группировки во время передачи им одной из жертв рэкета части ежемесячной «дани».

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства бандитов в Житомире и Новоград-Волынском.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.