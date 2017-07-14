В Хургаде мужчина с ножом проник в отель и убил двух украинских туристов

В Египте с ножом напали на жителей отеля, два украинских туриста погибли, пишет Reuters.

Как сообщает издание, ранения получили еще четверо. Мотив нападавшего пока неизвестен.

В то же время, как отметили в министерстве внутренних дел, по предварительным данным, нападающий приплыл в отель с соседнего пляжа.

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Нападение было совершено на известном курорте Хургада. Преступника уже задержали и допрашивают о мотивах преступления.

В МВД Египта также отметили, что туристы были доставлены в местную больницу.