В Хургаде мужчина с ножом проник в отель и убил двух украинских туристов
17:15, 14 июля 2017Происшествия
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Злоумышленника задержали сразу после нападения.
Нападавший был вооружен ножом / фото nikvesti.com
В Египте с ножом напали на жителей отеля, два украинских туриста погибли, пишет Reuters.
Как сообщает издание, ранения получили еще четверо. Мотив нападавшего пока неизвестен.
В то же время, как отметили в министерстве внутренних дел, по предварительным данным, нападающий приплыл в отель с соседнего пляжа.
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Нападение было совершено на известном курорте Хургада. Преступника уже задержали и допрашивают о мотивах преступления.
В МВД Египта также отметили, что туристы были доставлены в местную больницу.
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Новость в сюжете: Убийство туристов в Хургаде