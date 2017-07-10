В полиции рассказали подробности стрельбы по велосипедисту в Киеве: личность нападавшего установлена

Стали известны подробности конфликта в столице, во время которого мужчина выстрелил велосипедисту в лицо. Об этом сообщает полиция Киева.

"Около 22:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о том, что возле дома на проспекте Гагарина неизвестный выстрелил в лицо мужчине и зашел в подъезд. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев, на месте правоохранители опросили свидетеля происшествия, который рассказал: между двумя мужчинами произошла драка, в результате чего один из них достал пистолет, сначала ударил им оппонента, а затем выстрелил ему в лицо. Потом незнакомец зашел в дом, а пострадавшему вызвали «скорую», которая доставила его в больницу.

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«Врачи сообщили, что у мужчины контузия глаза и рваная рана щеки. Сразу мы не смогли опросить потерпевшего, поскольку он находился под действием медицинских препаратов. С места происшествия мы изъяли предметы, похожие на патрон, снаряженный резиной, и гильзу. Изъятое направили на экспертизу и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификацией статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - добавил Чернышев.

Отмечается, что правоохранители установили личность злоумышленника, теперь его пытаются задержать.