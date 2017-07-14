В Харькове задержали террористов ИГИЛ (фото, видео)

09:32, 14 июля 2017
Происшествия
3579 0

В Харькове со стрельбой СБУ задержала двух мужчин, которых подозревают в причастности к "Исламскому государству".

Произошло это на парковке возле торгового центра на окружной дороге. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

По словам свидетелей, двое мужчин стояли возле автомобиля, когда к ним подошли люди в штатском. После короткого разговора один из мужчин бросился бежать. Раздались выстрелы.

Читайте также"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на полицейскую академию в Пакистане

Позже выяснилось, что стрелял сотрудник СБУ, беглецу он попал в ногу. В ведомстве ТСН сообщили, что на парковке их сотрудники задержали террористов.

Как сообщал УНИАН, СБУ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков ИГИЛ из России в страны Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #задержание террористов ИГИЛ#террористы ИГИЛ в Харькове