В Харькове задержали террористов ИГИЛ (фото, видео)
09:32, 14 июля 2017Происшествия
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В Харькове со стрельбой СБУ задержала двух мужчин, которых подозревают в причастности к "Исламскому государству".
Произошло это на парковке возле торгового центра на окружной дороге. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.
По словам свидетелей, двое мужчин стояли возле автомобиля, когда к ним подошли люди в штатском. После короткого разговора один из мужчин бросился бежать. Раздались выстрелы.
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Позже выяснилось, что стрелял сотрудник СБУ, беглецу он попал в ногу. В ведомстве ТСН сообщили, что на парковке их сотрудники задержали террористов.
Как сообщал УНИАН, СБУ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков ИГИЛ из России в страны Европы.
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