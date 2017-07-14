В Харькове задержали террористов ИГИЛ (фото, видео)

Произошло это на парковке возле торгового центра на окружной дороге. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

По словам свидетелей, двое мужчин стояли возле автомобиля, когда к ним подошли люди в штатском. После короткого разговора один из мужчин бросился бежать. Раздались выстрелы.

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Позже выяснилось, что стрелял сотрудник СБУ, беглецу он попал в ногу. В ведомстве ТСН сообщили, что на парковке их сотрудники задержали террористов.

Как сообщал УНИАН, СБУ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков ИГИЛ из России в страны Европы.