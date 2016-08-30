СБУ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков ИГИЛ из России в страны Европы
Межрегиональную организованную преступную группировку, которая нелегально переправляло людей через границу с Российской Федерацией, ликвидировала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором незаконного канала переправки был действующий сотрудник Восточного регионального управления пограничной службы. Злоумышленник также прикрывал противоправную деятельность своих сообщников, используя служебное положение.
В состав группировки входило еще четверо человек – граждане Украины и стран Закавказья.
Канал нелегальной миграции использовался в реверсивном режиме - как с территории России в Украину, так и в обратном направлении.
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Оперативники спецслужбы уже установили, что этим «путем» пользовались сторонники международной террористической организации «Исламское государство» для транзитной переправки боевиков с территории России в страны Европы.
29 августа сотрудники СБУ задержали одного из членов группы в Великописаревском районе Сумской области во время попытки незаконной переправки двух граждан Украины в РФ. Других участников группировки, в том числе и организатора, правоохранители в тот же день задержали в Харькове.
По материалам Управления СБУ в Харьковской области полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.332 (незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.