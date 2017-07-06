Во львовском парке парень спрятал 9 гранат - СБУ

22-летний львовянин спрятал в парке 9 гранат Ф1. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области, передает Zahid.net.

"5 июля следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили в тайнике, который оборудовали в лесопарковой зоне близ вул. Емельяна Ковча в Шевченковском районе Львова, 9 гранат Ф1 и 9 армейских запалов УЗРГМ. СБУ получила информацию о возможном хранении 22-летним жителем Львова средств поражения. После разговора парень сам указал на место, где были спрятаны гранаты", - говорится в сообщении.

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Изъятые предметы направили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение об открытии уголовного производства.

Ранее на Донетчине у местного жителя изъяли арсенал оружия и боеприпасов.