На Житомирщине военная прокуратура совместно с СБУ задержала одного из участников преступной группы, который продавал привезенные из зоны АТО боеприпасы

Военная прокуратура Житомирского гарнизона совместно с СБУ задержала сегодня одного из участников преступной группы, который продавал боеприпасы, привезенные им из зоны АТО. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

Как отмечается в сообщении, 29 июня военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Управлением СБУ в Житомирской области задержали одного из участников преступной группы, на территории Житомирской области незаконно сбывал боевые припасы.

"Речь идет о ручных гранатах Ф-1, патронах калибра 5,45, 7,62-мм и 9-мм, которые, по предварительной информации, поставлялись на территорию области из зоны проведения АТО", - уточнил УНИАН заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк.

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После очередного незаконного сбыта боевых припасов злоумышленника задержали в порядке ст. 208 ( задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление других участников группы.

Ранее на Житомирщине СБУ разоблачила поставки фальсификата сливочного масла в детсады и больницы.