На Житомирщине СБУ разоблачила поставки фальсификата сливочного масла в детсады и больницы

Противоправные поставки в учебные, лечебные и санаторные учреждения Житомирщины смеси соединений на основе трансжиров неизвестного происхождения под видом сливочного масла разоблачила Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ В Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, во время мероприятий по защите продовольственной безопасности правоохранители выяснили, что одна из бизнес-структур стала победителем открытых торгов на поставку сливочного масла до садиков и двух школ районных центров Житомирской области, детской клинической больницы, дома-интерната, противотуберкулезных диспансера и санатория.

Продукция поставлялась через фирму-посредника, которая собственных мощностей для производства не имеет, и закупала масло сомнительного качества у двух производителей на Ровенщине и Киевской области.

По заключению экспертов, содержание жиров животного происхождения в исследованных образцах псевдомасла, взятых из двенадцати различных заведений, не превышал 1%, что может повредить здоровью людей, особенно детей. Согласно требованиям ГСТУ, масло должно быть изготовлено исключительно из сливок или коровьего молока.

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Сегодня в течение дня происходят одновременные обыски в помещениях фигурантов дела в трех областях Украины, изымается финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и фальсифицированная продукция, компоненты для ее изготовления.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства для документирования уличенного механизма, который мог привести к критического состояния с продовольственным обеспечением уязвимых категорий населения.

Проверяется также возможная причастность к махинациям должностных лиц государственных учреждений, которые по своим должностным обязанностям должны были контролировать поставки подрядчиком качественных продуктов.