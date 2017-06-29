В Киеве снова провалился асфальт - в дыру угодило авто (видео)

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В Киеве на Борщаговке провалился асфальт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".

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"Прямо сейчас, на Борщаговке, возле Sportlife на Симиренко, 1, провалился асфальт. В эту дыру уже угодил автомобиль Hyundai", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Киеве на улице Лебедева-Кумача легковой автомобиль Opel провалился под дорожное покрытие, в результате чего пострадала женщина с восьмимесячной ребенком.