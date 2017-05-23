В Ботаническом саду Киева нашли артиллерийский снаряд
Пиротехники обнаружили снаряд АС-76 времен Второй мировой войны.
В Киеве на территории Ботанического сада во время проведения земляных работ спасатели обнаружили и обезвредили снаряд времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
«22 мая, по ул. Тимирязевская, 1, на территории Ботанического сада во время проведения земляных работ обнаружен артиллерийский снаряд АС-76 времен Второй мировой войны», - говорится в сообщении.
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Группа пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаружила снаряд и уничтожила его на полигоне.
Отмечается, всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 319 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы нашли мину времен Второй мировой войны.