Мощность взрыва авто полковника разведки составляла до 1,2 кг тротила – МВД

Мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала, составила 1 - 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк.

«Вероятнее всего взрывчатка была заложена на днище автомобиля, из того, что я могу оценить, скорее всего, это был дистанционный взрыв. В данной ситуации осуществляют экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные действия, работает Нацполиция, дело передано в военную прокуратуру», - заявил он.

«Тип взрывного устройства выясняется. На сегодняшний день установлено, что ориентировочная мощность взрывного устройства составляла 1 - 1,2 кг в тротиловом эквиваленте», - добавил Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

Позже в МВД сообщили, что при взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, а происшествие квалифицировано как теракт.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва автомобиля в столице погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.