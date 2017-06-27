Появилось видео с места взрыва автомобиля в Киеве

11:07, 27 июня 2017
Происшествия
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В результате взрыва погиб военнослужащий, два человека получили травмы.

На месте происшествия работают правоохранители / Полиция Киева

Появилось видео, с места взрыва автомобиля на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве. Запись опубликована на странице "Киев оперативный" в Facebook.

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Напомним, что сегодня в Киеве взрывом был уничтожен автомобиль. Сообщается, что погибший при взрыве авто в Киеве руководил спецназом ГУР.

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