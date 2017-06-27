Появилось видео с места взрыва автомобиля в Киеве

Появилось видео, с места взрыва автомобиля на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве. Запись опубликована на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве на заводе прогремел взрыв

Напомним, что сегодня в Киеве взрывом был уничтожен автомобиль. Сообщается, что погибший при взрыве авто в Киеве руководил спецназом ГУР.