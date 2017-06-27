Появилось видео с места взрыва автомобиля в Киеве
11:07, 27 июня 2017Происшествия
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В результате взрыва погиб военнослужащий, два человека получили травмы.
На месте происшествия работают правоохранители / Полиция Киева
Появилось видео, с места взрыва автомобиля на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве. Запись опубликована на странице "Киев оперативный" в Facebook.
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Напомним, что сегодня в Киеве взрывом был уничтожен автомобиль. Сообщается, что погибший при взрыве авто в Киеве руководил спецназом ГУР.
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