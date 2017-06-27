Погибший при взрыве авто в Киеве руководил спецназом ГУР - СМИ
10:44, 27 июня 2017Происшествия
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Полиция пока имя погибшего не сообщала. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
Имя погибшего пока не называют / Фото: Полиция Киева
Погибший от взрыва "Мерседеса" в Соломенском районе Киева руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны.
Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщила "Украинская правда".
В то же время, полиция пока имя погибшего не сообщала.
Сообщается, что по предварительной информации, от взрыва погиб военнослужащий Министерства обороны Украины.
Все обстоятельства сейчас выясняются.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.
На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи «скорой» и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.
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