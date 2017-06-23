Опубликован момент взрыва джипа в центре Киева (видео)

Появилось видео взрыва джипа в центре Киева, на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской, утром 23 июня. Соответствующий видеоролик опубликовал на своей странице в Facebook "Киев Оперативный".

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На видеозаписи можно увидеть, как автомобиль проезжает перекресток и останавливается, затем происходит взрыв.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева 23 июня около 10:40 23 июня взорвался внедорожник Toyota. Взрыв произошел на пересечении улиц Полтавской и Тургеневской в Шевченковском районе.

Во время взрыва пострадал водитель, который находился в авто. "Пострадавший мужчина чувствует себя нормально, там больше шока было. И ноги по колени в рваных ранах, резаных", - рассказала очевидец.