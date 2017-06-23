В Днепре задержали мужчину, который ограбил ювелирный магазин на 400 тысяч гривен

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который 17 июня ограбил ювелирную лавку, завладев драгоценностями на 400 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области мужчина ограбил магазин, применив газовый баллончик в отношении продавца.

Грабитель был задержан 21 июня при попытке сдать золотые изделия в ломбард.

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22 июня суд принял в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.