Пропавшую в Киеве семейную пару нашли жестоко убитой

21 июня около 21 часа на заброшенной свиноферме в селе Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области нашли жестоко убитыми молодых супругов.

Их тела закопали на территории фермы, перед этим нанеся многочисленные ножевые ранения, передает Высокий вал.

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Как стало известно изданию из собственных источников, убитые супруги -Ольга и Виталий Зубенко из Киева. Они исчезли и не выходили на связь с родственниками с 15 июня.

Как сообщали СМИ, в Польше нашли жестоко убитой украинку: она была избита, со связанными руками и привязанным к шее камнем.