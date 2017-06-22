Пропавшую в Киеве семейную пару нашли жестоко убитой
15:31, 22 июня 2017Происшествия
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Виталия и Ольгу Зубенко, об исчезновении которых на днях стало известно в соцсетях, нашли мертвыми.
Супругов нашли жестоко убитыми / фото val.ua
21 июня около 21 часа на заброшенной свиноферме в селе Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области нашли жестоко убитыми молодых супругов.
Их тела закопали на территории фермы, перед этим нанеся многочисленные ножевые ранения, передает Высокий вал.
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Как стало известно изданию из собственных источников, убитые супруги -Ольга и Виталий Зубенко из Киева. Они исчезли и не выходили на связь с родственниками с 15 июня.
Как сообщали СМИ, в Польше нашли жестоко убитой украинку: она была избита, со связанными руками и привязанным к шее камнем.
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