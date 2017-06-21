В Польше жестоко убили украинку - СМИ

Труп молодой женщины, которая проживала в Ковеле, обнаружен в пруду возле населенного пункта Бродзица, что в 9 километрах от украинско-польской границы. Следы на теле указывают на то, что была убита, передает Район.Ковель со ссылкой на Kronika Tygodnia.

Расследует убийство окружная прокуратура, при этом руководитель прокуратуры отказался давать журналистам какую-либо информацию о трагедии. Тамошняя полиция допросила граждан, проживающих вблизи пруда.

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Тем временем эта новость активно обсуждается в соцсетях в Украине. Некоторые сообщения от заробитчан-волынян поступили и журналистам Района.Ковель.

Как утверждают пользователи соцсетей, погибшей является ковельчанка Светлана Н., 1990 года рождения, которая проживала в микрорайоне Ковель-II. У нее осталась пятилетняя дочь, муж и родная сестра Наталья. Вроде бы, в Польше она перепродавала сигареты. С пятницы о ней ничего не было известно.

В ставке ее нашли избитой, со связанными руками и привязанным к шее камнем.

Как сообщали СМИ, 1 июня, группа пьяных поляков напала на дом в местечке под Гданьском, где живут украинские заробитчане. В результате нападения пострадали несколько граждан Украины, а также поляк – владелец фирмы, который пытался вступиться за своих работников.