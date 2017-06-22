Жестокое убийство украинки в Польше: появились новые подробности

Расследование всех обстоятельств убийства 26-летней украинки в Люблинском воеводстве Республики Польша продолжается. Тело женщины с признаками насильственной смерти, как известно, было обнаружено 18 июня в водоеме возле г. Грубешув.

Окружная прокуратура Замостье возбудила по этому факту уголовное дело, а все обстоятельства этого дела, – на особом контроле генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает "Волынская газета".

Польские прокуроры официально сообщили, что предварительно обнаружена жертва является гражданкой Украины, возможно, это 26-летняя Татьяна Остапчук. Проблема в том, что ее паспорт был уничтожен в огне. Именно муж этой женщины и обращался в генконсульство Украины в Люблине с просьбой помочь найти ее.

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"Представители польской прокуратуры также нас известили, что ими совместно с местной полицией уже задержаны двое граждан Украины, которые подозреваются в убийстве, – рассказал Павлюк. – Одного из них арестовали в г. Замость, второго – в г. Грубешув. Третий подозреваемый украинец – в розыске, запрос на его задержание подано и украинской стороне".

Тело женщины, которую сейчас идентифицируют как Татьяна Остапчук, сейчас находится в морге судмедэкспертизы в г. Люблин.

Как сообщали СМИ, в Польше нашли жестоко убитой украинку: она была избита, со связанными руками и привязанным к шее камнем.