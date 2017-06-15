В Днепропетровской области ограбили банк

На Днепропетровщине неизвестные ограбили банк

На Днепропетровщине, в городе Каменское неизвестные ограбили отделение "Приватбанка". Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ленина, 40. Грабителей было несколько, возможно они были вооружены.

Свидетели отмечают, что один из грабителей выбегал из банка с большой сумкой.

Как сообщал УНИАН ранее, 3 мая, в столичном микрорайоне Оболонь двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в ювелирный магазин и, угрожая оружием, забрали украшения.

Установлено, что нападавших было двое, они были одеты в темную одежду и шлемы. Зайдя в магазин, злоумышленники начали угрожать пистолетом и гранатой, а когда забрали ювелирные изделия, скрылись на скутере без номерных знаков.