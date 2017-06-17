На Ровенщине между копателями янтаря и полицией произошла стычка, есть раненые

В субботу, 17 июня,на Ровенщине полицейские выявили факт незаконной добычи янтаря и изъяли две мотопомпы у копателей, последние оказали сопротивление, в результате чего правоохранители получили телесные повреждения и повреждено два служебных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Чтобы помешать документированию преступления и изъятию мотопом, более сотни неизвестных лиц спилили деревья, которые перекрыли движение десяти правоохранителям. Во время столкновения пострадали 29-ти, 40-ка и 28-летние полицейские спецподразделения Черкасской области. Правоохранителей с телесными повреждениями в виде многочисленных ушибов, ссаден и травм головы госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что копатели янтаря имели при себе оружие, поскольку из толпы неоднократно раздавались звуки, похожие на выстрелы. Чтобы прекратить правонарушение полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Кроме того, около 8.00 в Рокитнивскую районную больницу обратились 22-летний житель села Вежица и 28-летний житель Старого Села с огнестрельными ранениями ног дробью. Со слов пострадавших, они получили ранения во время конфликта с правоохранителями.

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Полицейские начали досудебные расследования по фактами сопротивления работнику правоохранительного органа, угрозы или насилия относительно работника правоохранительного органа, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа и за нарушение правил охраны или использования недр.

"Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Также устанавливаются обстоятельства стрельбы, поскольку на вооружении у полиции нет оружия или спецсредств, которые снаряжаются патронами с содержанием дроби. Продолжается следствие", - добавили в ведомстве.