В центре Киева разоблачили порностудию (фото)

Сотрудники Киево-Святошинского полиции и прокуратуры задержали киевлянина, который в собственной квартире организовал онлайн-порностудию. Мужчина нанимал девушек для оказания сексуальных услуг в сети Интернет иностранцам. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Читайте такжеКиевлянин убил женщину за отказ воспользоваться ее телефономПорностудия, оборудованная компьютерной техникой, находилась в трехкомнатной квартире одной из киевских многоэтажек.

"42-летний ранее судимый киевлянин снимал на работу девушек в возрасте 18 - 30 лет через объявления, которые размещал в Интернете. Обещал приличный заработок – от 50 до 500 долларов США за день общения в приватных чатах", - пояснили в полиции.

Девушки демонстрировали свои прелести перед компьютером. Украинцы не имели доступа к платным сайтам. В обязанности сотрудниц входило общение с клиентами и выполнение их прихотей.

Начальник Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрей Ткач рассказал, что из квартиры изъяты компьютеры, через которые распространялся порнографический контент, веб-камеры, банковские карты, мобильные телефоны, деньги и журналы учета с данными девушек. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Организатора "бизнеса" задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Следователи открыли уголовное дело по ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.