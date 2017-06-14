В Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой, есть раненые

В Киеве ночью в Дарницком районе произошла перестрелка, в результате которой двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение о выстрелах на проспекте Бажана в направлении Борисполя поступили в дежурную часть столичной полиции в 00:40. По вызову срочно выехали патрульные и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

"На месте происшествия 21-летний водитель "ВАЗ-2104" рассказал правоохранителям, что около моста во время дорожного конфликта водитель "Cherry Tiggo" достал пистолет и выстрелил несколько раз в его направлении. В результате пассажиры "ВАЗ"- два 23-летних жителя Киевской области - получили травмы и были доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

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Один мужчина получил ранение бедра, а другой - плеча и грудной клетки.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла четыре гильзы. Вид оружия, который применил подозреваемый, установят в ходе экспертного исследования.

Сейчас проводится отработка прилегающей территории, устанавливаются свидетели и очевидцы, разыскивается автомобиль Cherry Tiggo и его водитель. Так, сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Предварительная квалификация - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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