Взрыв в киевской маршрутке: водителю грозит до 5 лет тюрьмы (видео)

Столичная полиция устанавливает причины взрыва в маршрутном такси, в результате которого пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, сообщение о взрыве в маршрутке на проспекте Победы поступило в 13:24.

Читайте такжеНа трассе Киев-Чоп в страшном ДТП погибли три человека (фото)Следственно-оперативная группа предварительно установила, что взорвался расширительный бак. В результате взрыва пять человек получили травмы, из них двоих доставили в больницу.

Сведения об инциденте зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Решается вопрос открытия уголовного дела по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено – от штрафа до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в маршрутке №455 взорвалась система охлаждения.

В результате взрыва горячая смесь разлетелась в салоне автомобиля. В результате этого пострадали несколько пассажиров, которые находились в передней части салона, и водитель. После взрыва водитель потерял сознание, пассажиры вынесли его из автобуса. Все пострадавшие получили ожоги различных степеней тяжести. Трем пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте, еще двух пассажиров (одна из которых - беременная женщина) госпитализировала скорая помощь.