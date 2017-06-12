В Киеве на Днепровской набережной в куче мусора нашли гранату (фото)
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В Киеве на Днепровской набережной в куче мусора обнаружили гранату.
Как сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Киеве, сообщение о том, что на обочине дороги Днепровской набережной лежит предмет, похожий на гранату, поступило в райуправление милиции от прохожего.
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На месте следственно-оперативная группа и взрывотехники в мусоре на обочине набережной обнаружили предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5 и запал. Опасные предметы изъяли специалисты взрывотехнической службы.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, оставивших гранату в мусоре.