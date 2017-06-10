На Харьковщине в результате взрыва самодельной взрывчатки пострадал участник АТО

В Харьковской области в результате взрыва самодельной взрывчатки пострадал участник АТО.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 9 июня, в 17:50 до Змиевского отдела полиции поступила информация от неизвестной женщины о том, что в пгт Слобожанское в одной из квартир жилого дома произошел взрыв.

Во время проведения проверки правоохранители установили, что 42-летний мужчина, который является участником боевых действий в зоне проведения АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наполнил металлический газовый баллончик из-под пневматического оружия трубчатым порохом.

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Затем он закрепил на конце баллона спички и зажег их, в результате чего самодельное взрывное устройство сработало.

Мужчина с раной грудной клетки и травматической ампутацией двух пальцев на руке доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.