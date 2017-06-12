В Луцке маршрутка с пассажирами влетела в столб: от удара люди повыпадали на дорогу

В воскресенье, 11 июня, в Луцке маршрутка с пассажирами врезалась в столб.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Ольга Бузулук на своей странице в Facebook.

"ДТП на Гнидавской, с пострадавшими, около 10 человек госпитализировали, все живы. Работают все службы! Обстоятельства устанавливаются. Больше ничего не спрашивайте. Это пока все", - написала Бузулук.

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Как сообщает местное издание Volynpost, удар был такой силы, что пассажиры повыпадали из маршрутки. Столб при этом упал и перегородил дорогу.

Всех пострадавших госпитализировали несколькими "скорыми".

Среди пострадавших - один ребенок 7 лет, который получил сотрясение мозга и ушибы. Других пассажиров госпитализировали с различными травмами, среди них - и 23-летнего водителя.

Как сообщал УНИАН, из-за столкновения двух легковушек в пригороде Львова погиб младенец.